كيتينغ يسعى إلى تسلق «إيفرست»

القاهرة (الاتحاد)

اعترف المغني الأيرلندي رونان كيتينغ، بأن تسلق جبل إيفرست أعلى قمة في العالم سيكون بمثابة تحدٍّ كبير، ولكنه على استعداد لدفع نفسه والتدريب الشاق، ليكون في المكان المناسب للتغلب على صعوبات تسلق الجبل.

وقال رونان: «أحب أن أتسلق جبل إيفرست، وقد يستغرق الاستعداد للتسلق حوالي ثلاثة أشهر، لذلك سيكون هناك الكثير من التدريب والالتزام والوقت، إلا أنني سأكون مستعداً».

وأوضح موقع «Female First» أن رونان، الذي لديه خمسة أبناء، قد يواجه صعوبة في تخصيص وقت للتدريب، إذ إنه اعترف بأن أكبر تحدٍ يواجهه هو التأكد من أن لديه الوقت الكافي ليقضيه مع أطفاله.

وأكد أنه استمتع بالمكوث في المنزل بسبب جائحة «كورونا»؛ لأنه تمكن من حضور الكثير من الأحداث في حياة ابنته الصغيرة، كما كان موجوداً وقت ولادة ابنه، وهو أمر رائع وفريد.