مهرجان العسل

شعبان بلال (القاهرة)

يشهد مهرجان العسل المصري إقبالاً جماهيرياً كبيراً منذ افتتاحه بحديقة الأورمان بالجيزة، وسط التزام تام بتدابير مواجهة كورونا.

وتشارك الإمارات مع 5 دول عربية، هي لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا في فعاليات المهرجان، الذي ينظمه اتحاد النحالين العرب برعاية وزارة الزراعة المصرية، ويهدف المهرجان إلى التعريف بأنواع نحل العسل، وصفات كل نوع، وفتح آفاق تصديرية أمام المربين.. وقال فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب: يشارك 100 عارض في النسخة الثانية من المهرجان، موضحاً أن النسخة الحالية شهدت تطوراً في عرض المنتجات، بالإضافة إلى وجود فعاليات فنية ثقافية واجتماعية وورش عمل ومقهى ثقافي للنحالين.