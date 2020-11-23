الموسيقى تهدئ القرود الجائعة

لوبوري (رويترز)

وجد الموسيقي البريطاني بول بارتون، أثناء قيامه بجولة وسط تايلاند، ترحيباً حاراً من جمهور استثنائي، ليس من عشاق العزف والموسيقى، ولكن من حشد من القردة.

وعندما اكتشف بارتون هذه الاستجابة القوية، تعمد توظيف موسيقاه لتهدئة القرود الجائعة بسبب تفشي فيروس كورونا، وتراجع الزوار الذين كانوا يقومون بإطعامها.

وطوال فترة العزف كانت القرود تداعب بارتون: أحدها يشد شعره، وآخر يسرق نوتته الموسيقية، وبعضها تسلق البيانو.

وقال بارتون: «فرصة مذهلة أن تكون بين حيوانات برية على طبيعتها.. اندهشت عندما اكتشفت أنهم يأكلون الموسيقى».