قراءة «احترازية»

بعد أكثر من ثمانية أشهر من الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا، فتحت مكتبة الهند الوطنية في كولكاتا أبوابها، واستقبلت عشاق القراءة والمعرفة، لكن وسط تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وتشمل التدابير التزام كامل بالتباعد الاجتماعي، حيث وضعت الإدارة طاولات القراءة على مسافات متباعدة، ولا تسمح بجلوس أكثر من زائر على كل طاولة، مع إلزام جميع الزوار والعاملين بوضع الأقنعة الواقية، بالإضافة إلى عمليات تعقيم وتطهير مستمرة.

(أ ف ب)