وفاة أيقونة تحدي «المياه المثلجة»

واشنطن (أ ف ب)

توفي الأميركي باتريك كوين أيقونة تحدي دلو المياه المثلجة «آيس باكيت تشالنج»، عن 37 عاماً، وفق ما أعلن فريقه.

وكان كوين الذي ساهم في انتشار التحدي على مستوى العالم، يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري منذ 2013.

وقال الفريق في رسالة عبر فيسبوك: «ببالغ الأسى نبلغكم بوفاة باتريك»، وأشاد الفريق بـ«الشجاعة التي تحلى بها في كفاحه بلا كلل ضد التصلب الجانبي الضموري».. وشارك ملايين الأشخاص حول العالم في هذا التحدي القائم على سكب دلو مياه مثلجة على الرأس، ونشر التسجيل المصور عبر الإنترنت، مع دعوة آخرين للقيام بنفس التحدي.