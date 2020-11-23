قناع ومجسم ثلجي

فتاة تضع اللمسات النهائية على مجسم من الثلج لرجل يرتدي قناع وجه في ملعب بموسكو، وألقت أزمة تفشي كورونا على مختلف مناحي الحياة في روسيا، حتى ألعاب الأطفال وخيالهم، في ظل زيادة قياسية في الإصابات بـ«كوفيد- 19» وصلت إلى 25 ألف حالة يومياً في المتوسط.

(أ ف ب)