أزمة «برايفاسي ساند بوكس»

لندن (رويترز)

طالب تحالف «مسوقون من أجل شبكة مفتوحة» المعني بالتكنولوجيا والنشر من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، إرجاء إطلاق تقنية تابعة لـ شركة «جوجل» يطلق عليها «برايفاسي ساند بوكس».

وقال التحالف: إن متصفح «كروم» وأدوات المطورين بمتصفح «كروميوم» قيد التعديل لمنح جوجل سيطرة أكبر على طريقة استعمالهما من قبل الناشرين والمُعلنين، وغيرهم من أصحاب الأنشطة الرقمية.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق: «نأخذ الأمور التي أثيرت في الشكوى على محمل الجد وسنقيّمها بعناية».

ولم يصدر عن «جوجل» أي رد على ادعاء «التحالف».