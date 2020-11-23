«سناب شات» تطلق خاصية «سبوتلايت» المستوحاة من «تيك توك»



بعدما استنسخت شبكات عدة نسقها للمنشورات الزائلة المعروفة بالـ«قصص» (ستوريز)، أطلقت «سناب شات» خاصية «سبوتلايت» وهي شريط محتويات منتجة من مستخدميها على نموذج «تيك توك».

ولم يكن مستخدمو «سناب شات»، وهم بأكثريتهم من المراهقين والبالغين الشباب، ينشرون قبلاً صورهم وتسجيلاتهم المصورة إلا لجهات الاتصال الخاصة بهم أو من خلال رسائل خاصة... أو على شبكات منافسة.

لكن اعتباراً من الاثنين، بات في استطاعة مستخدمي «سناب شات» في 11 بلداً بينها الولايات المتحدة بث منشوراتهم لجمهور أوسع عبر التطبيق من خلال شريط عام تكيفه خوارزميات الخدمة تلقائياً، بحسب أذواق المتابعين.

وقد حققت هذه الوصفة نجاح «تيك توك»، إذ إنها تفتح للمؤثرين فرصة نشر محتوياتهم على نطاق واسع، وللمستخدمين عموماً استعراض جملة محتويات تتكيف مع أذواقهم الشخصية.

إلا أن «سناب شات» التي تعمل على خاصية «سبوتلايت» منذ سنة ونصف سنة، استخلصت العبر من النماذج القائمة، أبرزها «تيك توك» أو «ريلز»، وهي النسخة المطورة من «إنستغرام».

ففي المقام الأول، يتعين استحصال المضامين المعدة للنشر على إذن من المشرفين على المنصة. وفي البداية، أي مقطع فيديو منشور يكون قد شوهد من جانب شخص آخر بصورة مسبقة، وفق ما أوضحت الشركة لوكالة فرانس برس. وفي وقت لاحق، ستعتمد «سناب شات» سياسة إشراف هجينة تمزج بين التدخل البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي.



