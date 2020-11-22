10 أفلام ومسلسلات من إبداعات أدبية

سعيد ياسين (القاهرة)

تستند 10 أعمال فنية جديدة، بعضها تم تصويره وعرضه، وبعضها الآخر مازال يجرى تصويره وإعداده، إلى أعمال أدبية منشورة، حيث قام عدد من المؤلفين والمخرجين بتحويل قصص وروايات لأفلام ومسلسلات. وتعتمد هذه الأعمال على النجاح الذي حققته في القراءة والطلب عليها، ومن ناحية أخرى للهروب من ظاهرة «ورش السيناريو» التي سيطرت على غالبية القضايا المكتوبة مؤخراً.

أحمد أمين في «ما وراء الطبيعة»

«ما وراء الطبيعة»

يأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل «ما وراء الطبيعة»، بطولة أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة، الذي تدور أحداثه تدور خلال الستينيات من القرن الماضي، حيث يعيش طبيب متقاعد وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له، وهو ما يجعله يشك في قناعاته العلمية الراسخة.

ويحاول مع زميلته السابقة بالجامعة، إنقاذ أحبائهما من الخطر الذي يحيط بهم، والعمل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب أحمد خالد توفيق الذي توفي عام 2018.

«بين السما والأرض»

أما قصة «بين السما والأرض» لنجيب محفوظ، فتم تحويلها إلى مسلسل يعرض في رمضان المقبل، بطولة هاني سلامة وليلى علوي، وإخراج ماندو العدل، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والذي أكد أن أحداث المسلسل تختلف اختلافاً جذرياً عن الفيلم المأخوذ عن القصة نفسها، بطولة هند رستم وعبدالمنعم مدبولي وعبدالمنعم إبراهيم. وأشار إلى أن العمل يتعرض للعديد من النماذج في المجتمع وحياتهم الخاصة والعملية، ولن يقتصر على النوعيات التي تقضي وقتاً قصيراً داخل مصعد تعطل.

«كيرة والجن»

ويعرض قريباً فيلم «كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وإخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للروائي أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وقال: إن الأحداث تتناول الفترة بين 1919 و1924، التي شهدت مقاومة وطنية منظمة ضد الاحتلال الإنجليزي، من خلال قصص حقيقية لأبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

«النهاردة يوم جميل»

ويتم حالياً تصوير فيلم «النهاردة يوم جميل» لباسم سمرة ونجلاء بدر وأحمد وفيق وإخراج نيفين شلبي، التي قالت: إن الفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية «سوق العرسان» للكاتب علاء سليمان.

ويناقش العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة، من خلال مدير بنك يحقق نجاحاً كبيراً على صعيد العمل، لكنه يعيش مشاكل ويتسرب إليه الملل مع زوجته بعد زواج استمر عشرين عاماً.

«الملك»

أما مسلسل «الملك» لعمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك وسوسن بدر، فهو مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

ويرصد بطولات الملك أحمس صانع مجد مصر العسكري وطارد الهكسوس، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

«الحرير المخملي»

مسلسل «الحرير المخملي» بطولة مصطفى فهمي، مأخوذ عن رواية لأميمة عز الدين، وسيناريو وحوار محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويتم تصويره حالياً، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي من خلال عائلة إقطاعية، يتميز كبيرها بالصرامة والحدة في تعاملاته مع أبنائه والمحيطين به.

«القاهرة»

يتم التحضير لمسلسل بعنوان «القاهرة» الذي يدمج 5 روايات لنجيب محفوظ، هي «القاهرة الجديدة» و«اللص والكلاب» و«الطريق» و«ثرثرة فوق النيل» و«الكرنك»، وسيناريو وحوار وإخراج تامر محسن، الذي أشار إلى أن العمل سيتم عرضه على عدة مواسم، في كل موسم 8 حلقات.

سوسن ومنة في «كل أسبوع يوم جمعة» (الصور من المصدر)

«أولاد الناس»

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للروائي إبراهيم عبدالمجيد، على تحويل رواية الدكتورة ريم بسيوني «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» إلى عمل درامي. ويتناول سيرة المماليك في مصر، منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر وإعدام طومان باي وتعليق رأسه علي باب زويلة في القاهرة.

«أهل الكهف»

يجري تحويل قصة «أهل الكهف» لتوفيق الحكيم إلى فيلم، كتب له السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر ويخرجه عمرو عرفة، ومن المقرر تصويره قريباً.

«حتى لا يطير الدخان»

من المقرر أن يتم العام المقبل تصوير مسلسل «حتى لا يطير الدخان» عن رواية إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار مدحت العدل وبطولة مصطفى شعبان، وكانت الرواية قد تحولت من قبل إلى فيلم بطولة عادل إمام وسهير رمزي.

ويذكر أن العديد من الروايات والقصص تم تحويلها إلى أعمال فنية ناجحة خلال الفترة الماضية، ومنها «حديث الصباح والمساء» و«موجة حارة» و«أهل القمة» و«تراب الماس» و«واحة الغروب» وغيرها.