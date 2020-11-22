روجينا.. «بنت السلطان»

سعيد ياسين (القاهرة)

تخوض الفنانة روجينا تجربة البطولة التلفزيونية المطلقة الأولى لها من خلال مسلسل «بنت السلطان»، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، بعدما حققت نجاحاً لافتاً خلال السنوات الماضية، خاصة بعد «البرنس» و«أحلى أيام». قالت روجينا إنها رحبت بالعمل بمجرد طرح الفكرة عليها، خصوصاً وأنه يناقش العديد من المشاكل والقضايا الإنسانية والاجتماعية الملحة، وتجسد من خلاله شخصية سيدة تواجه العديد من الصعوبات في سبيل استقرارها. وأشارت إلى أن العمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الشعبية، وأبدت سعادتها بالتعاون مجدداً مع المؤلف أيمن سلامة الذي تعود للتعاون معه بعد غياب أكثر من سبعة أعوام، منذ شاركت معه في مسلسل «حكاية حكاية» عام 2013، ومن قبله «مع سبق الإصرار». ويعد هذا تعاونها الأول مع المخرج أحمد شفيق الذي تعاونت معه كمساعد مخرج ومخرج منفذ في العديد من المسلسلات.

يذكر أنه عُرض لروجينا مؤخراً مسلسل «إسود فاتح» مع هيفاء وهبي وشريف سلامة وأحمد فهمي وإخراج كريم العدل.