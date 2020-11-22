جولة افتراضية.. بـ«متحف الحرف التقليدية»

الشارقة (الاتحاد)

نظم مكتب معهد الشارقة للتراث في خورفكان مؤخراً، جولة افتراضية إلى متحف الحرف التقليدية، بالتعاون مع فرع جامعة الشارقة في خورفكان، لعدد من منتسبي الجامعة، بهدف تعريفهم بمحتوياته والأروقة التابعة له، حيث لاقت الجولة استحسان وإعجاب الطلبة الذين حصلوا على معلومات غنية عن الحرف التقليدية وأهميتها وقيمتها ومكانتها، وأعربوا عن تقديرهم لجهود المعهد ودوره في الحفاظ على التراث وحمايته وصونه.

قال د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «مثل هذه الأعمال والمهمات تلقى باستمرار إقبالاً كبيراً من عشاق التراث والمختصين والمهتمين، وتشهد تفاعلاً حيوياً لافتاً وتشكل زاداً لكل محبي المعرفة والتراث، وتمثل فرصة للاطلاع على مختلف التفاصيل والعناوين، خصوصاً للجيل الجديد والشباب وطلبة الجامعات، ومن هنا جاءت هذه الجولة الافتراضية لطلبة فرع جامعة الشارقة في خورفكان، لينهلوا من زاد التراث من خلال رحلة افتراضية في أرجاء متحف الحرف التقليدية».

وتابع المسلم، قائلاً: «الحرف التقليدية بمختلف أنماطها حاضرة منذ بدايات تاريخ البشرية، من هنا جاء هذا المتحف الذي يقدم لنا زاداً معرفياً كبيراً عن الماضي والتاريخ والتراث، وتلك الحرف اليدوية والتقليدية التي كانت أحد أهم عناوين الاستقرار والهوية والخصوصية، ومهمتنا اليوم أن نحافظ عليها وننقلها للأجيال الجديدة، للتعريف بها واستدامتها، لحفظ التراث وصونه».