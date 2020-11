«ناو يونايتد» العالمية في ضيافة «ياس ووتروورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت ياس ووتروورلد أبوظبي نجوم الفرقة الموسيقية العالمية «ناو يونايتد»، الذين أمضوا يوماً حافلاً بالمرح والترفيه عبر تجربة المرافق والألعاب والمنزلقات المائية الفريدة التي تحتضنها المدينة، مثل «الدوامة» و«منزلقات سليثرز» و«بانديت بامبر» وغيرها الكثير.

وتعتبر «ناو يوناتيد» من أشهر فرق البوب العالمية، وتتألف من 16 عضواً من دول وجنسيات مختلفة حول العالم، وقد قام بإنشائها سيمون فيلر، ومن أشهر أغاني الفرقة، «من يفكر في هذا الحب» (Who Would Think That Love)، وهي أول فرقة عالمية ينتمي أعضاؤها إلى دول مختلفة من العالم.

أصدرت «ناو يونايتد» أول أغنية لها في ديسمبر 2017، وهي «الصيف في المدينة»، كما تعاونت الفرقة مع الفنان العالمي «ريدوان» والفنان الهندي Badshah والدي جي العالمي «ريهاب».

وتوفر ياس ووتروورلد، مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ، مغامرات مشوّقة في أجواء عائلية لا تنسى، من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات المائية والتجارب الترفيهية المميزة.

وتضم مدينة الألعاب المائية أكثر من 45 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً تقدم مختلف مستويات المرح والتشويق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسمية التي توفر للضيوف تجربة جديدة في كل موسم على مدار العام.