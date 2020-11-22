هدايا للأسماك

غواص يرتدي زي بابا نويل يطعم الأسماك داخل حوض مائي في «جنة هاكيجيما البحرية» بمنطقة يوكوهاما اليابانية، و«هاكيجيما» جزيرة ترفيهية ضخمة من صنع الإنسان، تبلغ مساحتها 240 ألف متر مربع، وتضم العديد من أحواض السمك والملاهي والفنادق.

ويميز الجزيرة متحف مائي، يقدم جولات استثنائية للتعرف على حوالي 100 ألف نوع من الأسماك والدببة القطبية والبطاريق والأسود البحرية، كما تضم مسرحاً مائياً يقدم عروضاً مثيرةً عن حياة الدلافين وغيرها من الحيوانات البحرية.

(أ ف ب)