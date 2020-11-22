جتفين يحيي حفل السيارات

جافين روسديل بوش يقدم فقرة غنائية على خشبة المسرح خلال عرض «حفلات موسيقية من سيارتك»، الذي أقيم في مركز معارض مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات السيارات تجربة ترفيهية جديدة، أطلقتها شركة «سي بي إف بروداكشن» بهدف توفير الراحة والأمان لعشاق الموسيقا، من خلال إتاحة حضور الحفلات الغنائية من داخل سياراتهم.

(أ ف ب)