خطأ بريدي بحث علمي إلى جامعة بيروت بدلاً من «بايرويت»

بايرويت (د ب أ)

لم يدر في خلد طالب في كلية الحقوق في ألمانيا، أن بحثه الذي أعده وأرسله إلى جامعة بايرويت جنوب ألمانيا سيضل طريقه، ويقطع مسافة طويلة، متجهاً إلى جامعة بيروت اللبنانية.

وقالت شركة البريد الألمانية: «لا يمكننا توضيح لماذا حدث هذا».

وأكد متحدث باسم البريد أن الطالب سلم بحثه لبريد مدينة بايرويت في 2 نوفمبر الجاري، وجرى تحويله، للأسف، بطريق الخطأ صوب لبنان»

وأضاف المتحدث أنه ربما كان العنوان قد كُتِبَ بشكل سيئ، وتابع أن الطرد سوف يعود خلال ستة أسابيع، وأن الهيئة ستتحمل التكاليف.

وكان الطالب قد طبع نسخة أخرى من البحث على سبيل الاحتياط وسلمها للجامعة بشكل شخصي.