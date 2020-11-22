تتويج إليزافيتا

الروسية إليزافيتا توكتاميشيفا على منصة التتويج، عقب إعلان فوزها ببرنامج السيدات في منافسات التزلج الفني على الجليد، التي جرت فعالياتها في قصر الرياضة الكبير بموسكو، ومعها الروسيتان ألينا كوستورنا صاحبة المركز الثاني وأناستاسيا جولياكوفا التي جاءت ثالثة.

(رويترز)