عود نمر

بصبر تفرضه طبيعة الصناعة، ومهارة لا يستقيم العمل من دونها، يعكف الشاب العراقي نمر البصري، على صناعة عود، في ورشة ورثها عن والده، وكان الأب قد قضى عمره في إنتاج تلك الآلة الوترية، التي لعبت دوراً حيوياً في ترسيخ هوية الموسيقا العربية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطرب الشرقي الأصيل.

(رويترز)