إطلاق قمر اصطناعي جديد لمراقبة الأرض بنجاح

تم إطلاق القمر الاصطناعي سينتينل 6 مايكل فرايليتش، الذي من المفترض أن يراقب محيطات الأرض ويرسم خرائط لها، بنجاح إلى الفضاء.

وتم إطلاقه من على متن قاذفة بقاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا. وبثت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عملية الإطلاق على الهواء مباشرة عبر موقعها على الإنترنت.

وسيرصد القمر الاصطناعي التغيرات في مستويات سطح البحر بدقة كنتيجة خطيرة لتغير المناخ.

وتجري المهمة بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية والإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.

وسيجري التحكم في القمر الاصطناعي من مركز في المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية في مدينة دارمشتات الألمانية، في إطار برنامج كوبرنيكوس لرصد الأرض.