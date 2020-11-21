أشجار الكريسماس

طاقم فني متخصص يقوم بقطع أشجار عيد الميلاد من مزرعة «نوبل ماونتن» في ولاية أوريجون الأميركية، وتغليفها بشباك خاصة، تمهيداً لنقلها إلى المتاجر، ويستعين الطاقم بطائرة هليكوبتر لرفع الأشجار المقطوعة إلى الشاحنات.

و«نوبل ماونتن» واحدة من أكبر مزارع أشجار الكريسماس في العالم، حيث تحصد حوالي 500.000 شجرة في الموسم الواحد.

ووضع شجرة الكريسماس داخل البيت بعد تزيينها الطقس الرئيس للاحتفال بعيد الميلاد، وتحرص الفنادق والمرافق الترفيهية والمزارات على استقبال الرواد بهذه الأشجار في فترة العيد.

(أ ف ب)