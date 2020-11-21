جواهر تايلاندية

«موديل» تعرض جواهر فضية خلال عرض للمجوهرات نظمته وزارة التجارة التايلاندية في مقاطعة مومباي الهندية، بهدف ترويج إنتاج كبريات العلامات التجارية التايلاندية من الحلي الجواهر، وتحظى القطع التي تنتجها «بانكوك»، بسمعة طيبة عالمياً من حيث الجودة والذوق.

(أ ف ب)