«نفيديا» توفر «فورتنايت» على «آي فون»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تستعد شركة «نفيديا» الأميركية لإتاحة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» لمستخدمي هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية، بعدما كيّفت خدمتها الخاصة بالبث التدفقي للألعاب مع متصفح الإنترنت في هذه الأجهزة، رغم استمرار استبعاد اللعبة من «آب ستور».

وأعلنت «نفيديا» أن منصتها للألعاب «جي فورس ناو» أصبحت متوافرة بالبث التدفقي على متصفح «آي أو إس سافاري» بنسخة «بيتا».

وكانت خلافات شركة «إبيك غايمز» المطوّرة لـ«فورتنايت»، ومجموعة «آبل» وقد حرمت مستخدمي «آي فون» و«آي باد» منذ الصيف الماضي من تنزيل اللعبة أو حتى تحديثها.