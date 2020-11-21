نجلاء بدر: سعيدة بعرض «البرنس» على شاشة أبوظبي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تواصل نجلاء بدر تصوير مشاهدها في فيلم «النهاردة يوم جميل»، حيث تجسد شخصية زوجة تعاني الظلم في العمل والمنزل، ويناقش الفيلم مشاكل العلاقات الزوجية، ومساوئ بعض الرجال بعد الزواج.

وقالت لـ«الاتحاد»، إن فكرة العمل تدور حول علاقة المرأة بالرجل في مجتمعنا بشكل محايد، من خلال 4 قصص درامية، تأليف وإخراج نيفين شلبي، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، وانتصار. وأعربت نجلاء عن سعادتها بعرض مسلسل «البرنس»، حصرياً على قناة أبوظبي، للمرة الثانية بعد نجاحه في السباق الرمضاني، وتجسد فيه شخصية زوجة «رضوان البرنس».

زوجة رجل أعمال

تنتظر بدر بدء تصوير فيلم «الوريد»، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أحمد عبد الباسط، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، وعمرو سعد، كما تواصل تصوير دورها في مسلسل «لؤلؤ»، وتجسد شخصية سيدة تمر بظروف خاصة ولديها ابنة، وتعمل مديرة مكتب لرجل أعمال، ومع تطورات الأحداث تقع في غرام رجل الأعمال «أحمد زاهر»، حيث يتزوجها على زوجته الأولى، وتستمر قصة العمل حول المطربة «لؤلؤ»، التي تحلم بالشهرة وتحقيق حلمها في عالم الغناء وتواجه الكثير من العقبات، ويتكون المسلسل من 45 حلقة، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك في بطولته نرمين الفقي، وإدوارد.

وقالت نجلاء: إن هناك كيمياء فنية تجمعها مع زاهر، ويعد ذلك التعاون الفني الرابع في الدراما التلفزيونية بينهما، بدأت من مسلسل «حكاية حياة»، مروراً بـ«أنا عشقت»، ومؤخراً «البرنس».

«لازم أعيش»

وحول شخصيتها في الحكاية الخامسة لمسلسل «إلا أنا»، والتي حملت اسم «لازم أعيش»، أعربت نجلاء عن سعادتها برد الفعل الإيجابي من جانب الجمهور والنقاد، وقالت إن الشخصية مرت بالعديد من المراحل الدرامية، وتتمحور حول علاقتها بابنتها التي تعاني من مرض جلدي، وتحاول دعمها ومساندتها في مواجهة المجتمع.

وأكدت أن الفكرة جديدة على المشاهد العربي في مسلسل مكون من حكايات مستقلة، وتدور أحداثها في 10 حلقات متصلة، والعمل مقتبس من وقائع حقيقة.

وأشارت نجلاء إلى أنها تشتاق للعودة إلى العمل كمقدمة برامج تلفزيونية، وتحلم بتقديم برنامج سياحي يجوب العالم، لتعريف المشاهدين بالمعالم والمزارات السياحية وعادات وتقاليد الشعوب.

سيرة مديحة كامل

كشفت النجمة نجلاء بدر، عن أنها تتمنى تجسيد السيرة الفنية والإنسانية للفنانة الراحلة مديحة كامل، في عمل درامي يستعرض أعمالها المتميزة التي تعد بصمة في تاريخ الفن، بالإضافة إلى تقارب التشابه بينهما.