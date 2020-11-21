الكعبي.. ضيف «هذا أنا» على قناة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حل المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي، أمس، ضيفاً على البرنامج الاجتماعي الحواري «هذا أنا»، الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني، وتعرضه قناة «أبوظبي»، حيث تحدث الكعبي عن بداياته كلاعب في نادي العين، وكيف توجه إلى مجال التعليق الرياضي، وأبرز المحطات التي شهدها وساعدته في عمله، وكيف استفاد من خبرته كلاعب رياضي ليتميز في مجال التعليق، ومن هم أهم المعلقين الذين تأثر بهم، إضافة إلى عائلته وعلاقته القوية بوالده، وكيف ساعده على تكوين شخصيته وتحديد أهدافه وخياراته.

وقد تطرق الكعبي خلال الحلقة إلى العديد من المواقف الطريفة التي واجهها منذ طفولته وأهم أدوات النجاح، مؤكداً أن طريق النجاح ليس سهلاً وفيه الكثير من العقبات والتحديات.

أما على الصعيد الرياضي فتحدث الكعبي عن نقاط التحسين الرئيسة الخاصة بكرة القدم الإماراتية، والتي يجب العمل عليها، كما تناول محاور أخرى مثل نجاح نادي مانشيستر سيتي وهل حان الوقت لرحيل غوارديولا عن تدريب الفريق، وكيف يمكن للمواهب الإماراتية الاستفادة من هذا النجاح.

يذكر أن الكعبي هو أحد مشاهير الإعلام في مجال التعليق الرياضي، وشارك في التعليق على مباريات كأس العالم لكرة القدم، ويتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من نصف مليون مشترك. ويهدف برنامج «هذا أنا» إلى تعريف المشاهد بمختلف جوانب الضيف، من خلال تناول محطات حياته، فضلاً عن أسرار يتعرف عليها المشاهد من زاوية مختلفة، كما يطرح البرنامج إشكالية أو قضية واقعية تثير الفضول، في إطار تشويقي، وبأسلوب إعلامي مبتكر.

وتوفر قناة أبوظبي محتواها للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، وخدمة «Catch up»، إلى جانب تطبيق «ADTV»، كما أطلقت منصات وتطبيقات رقمية جديدة تضم أحدث التقنيات من بث مباشر وخدمات إعادة مشاهدة، وإدماج تقنيات مثل «أليكسا» و«بريس ريدير».