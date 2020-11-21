«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفي بـ «تويتي» المحبوبة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت عالم «وارنر براذرز-أبوظبي»، بيوم شخصية «تويتي» المحبوبة، الطائر الصغير والمحبب والذي يصبح قوياً ومقتدراً كالصقر حين يظهر «سيلفستر» باحثاً عن طعام الغداء، وقد احتفل «تويتي» بالمناسبة مع ضيوف المدينة الترفيهية، حيث قدم مجموعة مميزة من الهدايا الحصرية للعائلات والأصدقاء في منطقة كرتون جانكشن.

تُعد مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة «وارنر براذرز» في العالم، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين 6 مناطق تشمل «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها.

وتمثل المدينة الترفيهية تجربة تفاعلية مميزة، ابتداءً من المغامرات المشوقة من «دي سي سوبر هيروز»، ووصولاً إلى شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة من «لوني تونز»، ويحتضن عالم «وارنر براذرز» مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد، وللمرة الأولى في المنطقة، مثل «باتمان، سوبرمان، وندر وومان»، بالإضافة إلى «باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز»، وغيرها من الشخصيات.