ديمي مور تتمنى لعب دور تلفزيوني

القاهرة (الاتحاد)

أعربت الممثلة الأميركية ديمي مور عن أمنيتها بأن تلعب دور البطولة في مسلسل تلفزيوني راقٍ، على الرغم من أن شغفها الأكبر سيظل دائماً بالسينما والأفلام.

وقالت بطلة فيلم «الشبح» (Ghost)، البالغة من العمر 58 عاماً: إنها ترغب في التفرع للشاشة الصغيرة؛ لأنها تحب فكرة تطوير الشخصية التي تؤديها بشكل صحيح على مدار عدد من الحلقات.

وأضافت أن الشكل الذي اعتادته والأكثر راحة لها هو تمثيل الأفلام والتصوير السينمائي والإنتاج الجيد، ولكن الشيء الوحيد الذي لم تسنح لها الفرصة لاستكشافه حتى الآن، وترغب بشدة فيه هو المشاركة في مسلسل تلفزيوني طويل وراقٍ من ثماني إلى 10 حلقات؛ لأن ذلك يُشبه مشاهدة مقاطع صغيرة من الأفلام.

وذكر موقع «Omaha» أنها شاركت مؤخراً خلال فترة الحجر الصحي في «بودكاست» سردي بعنوان

«Dirty Diana»، مع المخرجة وكاتبة السيناريو شانا فيست، والذي قد ينتقل إلى شاشات التلفزيون.