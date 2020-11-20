73 شمعة عيد زواج الملكة

لندن (رويترز)

احتفلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والأمير فيليب بعيد زواجهما الثالث والسبعين أمس، دون مشاركة باقي أفراد العائلة بسبب العزل العام الذي تفرضه إنجلترا للحد من تفشي كورونا.

وتزوجت إليزابيث «94 عاماً» وفيليب «99 عاماً» في 20 نوفمبر 1947، بعد عامين فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية.

واحتفالاً بالذكرى، نشر قصر بكنجهام صورة للملكة مبتسمة، وهي وزوجها ينظران إلى بطاقة تهنئة من أحفادها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، إلى جانب بطاقات ورسائل أخرى.

والتقطت الصورة في قلعة وندسور، حيث يقيم الزوجان أثناء العزل.