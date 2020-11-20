ناتاليا في «جرامي»

ناتاليا خيمينيز تقدم عرضاً غنائياً على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز مهرجان «جرامي» اللاتيني السنوي الحادي والعشرين، وأقيم الحفل في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، واختارت لجنة التحكيم الفائزين بجوائز هذا العام من بين 18000 مرشح في 53 فئة.

(أ ف ب)