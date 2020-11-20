علماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في ثلج قمة إيفرست

عثر علماء على ألياف من البلاستيك الدقيق قرب قمة جبل "إيفرست"، واصفين ذلك بأنه أعلى مكان على سطح الأرض يعثر فيه على هذه الملوثات.

ووجد العلماء في دراسة، قادتها جامعة بليموث في إنجلترا، 12 من ألياف البلاستيك الدقيق لكل لتر من الثلوج المسجلة بمنطقة تسمى الشرفة بجبل "إيفرست" (على ارتفاع 8440 متراً). وقد عُثر على أعلى الكميات (79 من ألياف البلاستيك الدقيق لكل لتر من الثلوج) في منطقة تتمركز بها بعثات تسلق القمة لفترات قد تصل إلى 40 يوماً.

وفي بيان صحفي، قال الدكتور إيموجين نابر، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن العثور على ملوثات البلاستيك الدقيق في "إيفرست"، وهي أعلى قمة على سطح الأرض، يذكّر بضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة.

وقاد البحثَ، الذي نُشر في مجلة "وان إيرث"، باحثون من وحدة أبحاث النفايات البحرية الدولية في جامعة بليموث، بالتعاون مع باحثين من بريطانيا والولايات المتحدة ونيبال.

واقترح الباحثون أن البلاستيك الدقيق يمكن أن يكون محمولاً جواً، أو مجرد أجزاء من المواد المستخدمة في صنع الملابس والتي تستخدم عادة من قبل المتسلقين، فضلاً عن الخيام وحبال التسلق المستخدمة في محاولات تسلق الجبل.