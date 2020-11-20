7 طرق تخلصك من الدهون

ترجمة: عزة يوسف

يعد التخلص من الدهون في منطقة البطن من أصعب المهام في العالم، فمع اتباع نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة، قد تحصل بالكاد على النتائج التي تنتظرها.

وذكر موقع «Times of India»، أن هناك بعض الطرق المنزلية الصحية التي يمكنك إضافتها إلى روتينك لفقدان دهون البطن بشكل أسهل وأسرع، وهي:

ماء بالليمون

لتقليل دهون البطن عليك أن تبدأ يومك بماء الليمون الدافئ، ليس لأنه غني بفيتامين (سي) وخصائص مضادات الأكسدة فحسب، بل يعزز عملية الهضم ويزيل السموم، مما يساعد في حرق الدهون، وإذا كنت لا تستمتع بماء الليمون وحده، يمكنك إضافة ملعقة من العسل إليه.

الكمون

الكمون مشروب هائل لحرق الدهون في الصباح، فهو يُحسّن الهضم، وفعال أيضاً في إزالة انتفاخات البطن والتخلص من الدهون بها.

البروتين

البروتين مصدر مهم لحصول جسمك على الطاقة اللازمة، إلا أن إضافته إلى وجبة الإفطار تؤدي إلى بناء العضلات وجعلك تشعر بالشبع والامتلاء طوال اليوم، مما يقلل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كما يساعد البروتين في موازنة سكر الدم وانخفاض مستويات الأنسولين وهو الهرمون الذي يرسل إشارات لجسمك لتخزين الدهون.

الحبوب الكاملة

الأطعمة المطهية من الحبوب الكاملة غنية بالألياف ومغذية في نفس الوقت، وإلى جانب تحسين صحة أمعائك، فإنها تمنح الشعور بالشبع وتُقلل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات، وهو ما يساعدك على إنقاص الوزن وكذلك التخلص من بعض دهون البطن.

التوابل الحارة

السمنة حالة من الالتهاب، لذلك يمكن أن تساعد التوابل الحارة مثل الكركم والكاري والجنزبيل، في حل هذه المشكلة لأنها تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات، وبالتالي تؤدي لفقدان الوزن، ومن أهم فوائد التوابل أيضاً التحكم في مستويات الأنسولين بما يمنع تخزين الدهون في البطن.

التخلص من التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تحفيز هرمون الكورتيزول، الذي يزيد من الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ويؤدي إلى تخزين الدهون في البطن، فعليك تجنب التوتر والقلق قدر الإمكان عن طريق الانخراط في أنشطة مثل اليوغا والتأمل.

الماء

الماء هو مفتاح التخلص من مشاكل زيادة الوزن، فإلى جانب الحفاظ على ترطيب الجسم، فإن له القدرة على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية لجسمك، حيث يمنعك شرب الماء قبل الوجبات من الإفراط في تناول الطعام، مما يقلل بدوره من خطر تكدس دهون البطن.