ريهام.. تنتظر «عنها» بـ«القاهرة السينمائي»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور حضورها السينمائي من خلال فيلمها الجديد «عنها» الذي يعرض في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، الذي يقام من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

قالت ريهام إنها تجسد في الفيلم شخصية زوجة تطرأ عليها تغيرات غريبة بعد الرحيل الصادم لزوجها، وتحاول اكتشاف نفسها والسر وراء رحيله.

وأشارت إلى أن قصة الفيلم تختبر الدرجات العقلية المختلفة للألم الذي ينتج عن فقدان المرأة لزوجها، وكيفية تعبيرها عن هذا الألم واحتمالها له. وأبدت سعادتها بمشاركة الفيلم في «القاهرة السينمائي» في عرضه العالمي الأول، وتمنت أن يحصد جائزة تتناسب مع الجهد الكبير المبذول فيه. كما سعدت بردود فعل الجمهور والنقاد حول دورها في مسلسل «إلا أنا»، ولعبت فيه بطولة حكاية «ربع قيراط»، وجسدت فيه شخصية امرأة مطلقة تواجه أزمات، وفي مقدمتها حرمانها من حقوقها.