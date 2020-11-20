«آبل» تقلص قدرات «فيسبوك» الإعلانية

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تعتزم شركة «آبل» منتجة هواتف «آيفون»، إطلاق تحديث مطلع 2021، من شأنه أن يشكّل عنصر إزعاج لشبكة «فيسبوك» ولمنتجي تطبيقات الإعلانات، التي تستهدف فئات معينة.

وتجبر ميزة «إيه تي تي» التي تُعرف بـ«شفافية تتبع التطبيقات»، تطبيقات الأجهزة المحمولة على طلب إذن المستخدمين قبل الوصول إليهم، وكما هو معروف يعد «الوصول إلى المستخدمين» الركن الأساسي الذي توظفه الشبكات والتطبيقات لبيع المساحات الإعلانية للمعلنين.

وقالت المسؤولة عن احترام الخصوصية في «آبل» جاين هورفاث: بعض الشركات، التي تفضّل ألا يرى تحديثنا الجدد النور، تروج لنتائج غير واقعيه لتطبيقه.