عبقريات المتاحف

نوف الموسى

أمر لافت جداً، لكل المهتمين في القطاعات الثقافية والفنية، أن يجتمعوا وبشكل استثنائي، في العاصمة أبوظبي، عبر ندوة افتراضية بعنوان «متاحف بإطار جديد»، بتنظيم متحف اللوفر- أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ليؤسسوا مجتمع المتاحف الدولي، رؤية جديدة كلياً حول بنية المتحف، بعد معاصرته للأزمة الصحية «كوفيد- 19»، وصفها المختصون بـ «الكارثة»، حيث ساهمت في إغلاق طويل لأبواب العديد من المتاحف.

الندوة كشفت وبوضوح تام قضايا جوهرية، تقودنا جميعاً نحو البحث عن مصادر الإلهام في المتاحف الفنية حول العالم، وذلك من خلال مناقشة ثوابت عديدة تمسكت بها المتاحف ولسنوات طويلة، أبرزها ما يطلق عليه بالعبقرية الفنية الفردية وارتباطها بالعبقرية الوطنية، والتي جاءت في الكلمة الرئيسية الأولى من الندوة، قدمها وامي أنتوني آبيا أستاذ الفلسفة والقانون في جامعة نيويورك، وجامعة نيويورك أبوظبي، مفككاً بمداخلته جوهر رؤيتنا للأعمال الفنية، مصرحاً أن العبقرية الفنية للفرد لا تعبر بالضرورة عن الهوية الوطنية.

وامي أنتوني آبيا بين أنها فكرة لم تعد تشكل استجاباتنا للفنون، في الوقت الراهن، معتبراً أن هذا لا يعني فقدان الرغبة بالاتصال بهويتنا، ولكنه يؤكد أن الفن يتجاوز التقسيم الاعتيادي للهوية، وأن الإلهام يتسرب بين الهويات المتعددة، مثلما تأثر الشاعر الألماني العظيم غوته، بالشاعر حافظ الشيرازي، وكذلك أثناء زيارتنا لمتحف اللوفر- أبوظبي، الذي يعرض لك جماليات الفنون والحضارة، التي قد تكون غير متصلة مع الهوية المحلية، ولكنها بالتأكيد تجعل الزائرين المحليين يتفاعلون عبر طرق تفكير نوعية، قد تلهمهم على مستوى التأثير في تكوين هويتهم الخاصة، والتي تمثل تجربة متفردة جداً لكل زائر.

نجوم الغانم

«الهوية».. ظلت أمراً جدلياً وشائكاً في عالم المتاحف لفترة ممتدة، إلا أن المحاور التفصيلية التي طرحها المشاركون في الندوة من مثل مداخلة ثريا نجيم مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي، في متحف اللوفر أبوظبي حول عملية إحداث «مقاربة» بين المعروضات، من خلال سرد القصص، أتاحت مجالاً واسعاً لوضع التصورات العامة بماهية معنى «الهوية» في داخل المتحف، فالفرد في خارج المتحف يملك هوية خاصة فيه، وبدخوله للمتحف، فهو يتشارك هويته مع هوية الأعمال الفنية، ومن ثم يلعب الفضاء/‏‏‏ المكان دوره في بلورة حالة التفاعل بين الطرفين، وهي نفسها تحدث مع الفنانين، في تشاركهم الوجودي والكوني دائماً، وحول «المكان» قد أشار غيلم أندريه المنسق العام لقسم الفنون الآسيوية وفنون العصور الوسطى، في متحف اللوفر أبوظبي، إلى «الهندسة» كونها عنصراً حيوياً، وجزءاً لا يتجزأ من المدينة وطبيعتها، والتي تمتد إلى مسألة الاهتمام بالمبنى كونه جزءاً من العالم المعاصر، التي ترجمها المهندس المعماري جان لوفيل عبر متحف اللوفر أبوظبي.

التجربة الشخصية

«التجربة الشخصية» للزائر في المتاحف تلعب دوراً جوهرياً فيما يتعلق بالهوية، تناولتها الشاعرة والمخرجة السينمائية نجوم الغانم خلال تعريفها للفن كونه الشفرة التي يمكن أن تتناقلها الأجيال بأشكال مختلفة، وأنها متأكدة أن المتاحف الجيدة هي التي تستطيع ابتكار طريقة فكها، وذلك خلال مشاركتها في ندوة «المتاحف بإطار جديد»، إلا أن هناك إشارتين مهمتين في كلمتها، الأولى «شعورياً»: متاحف الفنون، والحاجة للتفاعل معها من خلال الحواس، واللمس إحداها، وهنا إيحاء للإدراك اللحظي المرتبط بالتجربة الشخصية الممتدة لهوية الفرد، وثانيها (فكرياً): قولها إنه في كل مره ندخل فيها متحفاً جديداً، صمم بمحبة وعناية فائقة بمضمونه، فنحن نكون عرضة للهدم الذي يمكن أن يبنينا بشكل أفضل، نهدم بعض الأفكار النمطية لنبني مكانها أفكاراً مستنيرة، ونغير بعض العادات المجتمعية السائدة ونكون مقبلين أكثر على الثقافة والفن والمعرفة، وهي نقطة مهمة لإثراء المتاحف، مسألة ديناميكية الهوية الفردية.