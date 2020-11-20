النابغة.. بحريني عبقري في الذكاء الاصطناعي

أحمد القاضي (القاهرة)

سطع نجم الشاب البحريني محمد بوعلاي وسط مطوري ومبرمجي شركة «جوجل» العالمية، ليكون سبباً في دخول العرب عالم الذكاء الاصطناعي بقوة، تزامناً مع التطور التكنولوجي السريع في السنوات الأخيرة، والمنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

عبقرية الشاب البحريني تجلت في تعلمه الذكاء الاصطناعي ذاتياً داخل منزله في البحرين، خلال 3 أعوام فقط، بعد أن أنهى دراسته بكلية الهندسة. وخلال الأعوام الثلاثة، أصبح أول بحريني يحصل على رخصة مطور «جوجل» المحترف، ورئيساً لقسم الذكاء الاصطناعي في إحدى الشركات البحرينية المتخصصة في برمجة التطبيقات الذكية، وحاصل على شهادات معتمدة من «أمازون» ومدرب ذكاء اصطناعي معتمد.

البداية كانت في عام 2017 عندما تعلّق قلب بوعلاي بمجال الذكاء الاصطناعي، وبدأ يبحث عن المنح والمبادرات التي توفر له المزيد من التعرف على عالم التكنولوجيا الحديثة، فظل يتتبع شغفه حتى وصل به إلى المركز الأول في مسابقة هاكثون زايد لعام 2018.

وبعدها شارك في مؤتمرات عدة للذكاء الاصطناعي، أحدها مؤتمر الذكاء الاصطناعي «ai everything»، الذي يقام بدولة الإمارات، ومن هنا بدأ يتحوّل من نجم محلّي في بلاده، إلى النجاح العالمي، بعد أن تعرف على الكثير من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من كل مكان في العالم.

أما نقطة انطلاقة الحقيقية، فكانت خلال مشاركته في «هاكثون الحج» الذي أقيم في السعودية، والذي كان «الهاكثون» الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حينها تمكن من تسجيل رقم قياسي في موسوعة «جينيس» كونه أول شخص يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة في البرمجة.

مشاركة المعرفة

يؤمن بوعلاي بأن المعرفة وُجدت للمشاركة، لذلك لا يبخل بمعلوماته وعلمه، بل يتشاركها وينقلها إلى الشباب العربي الراغب في دراسة مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر دروس تكنولوجية مجانية يقدمها على موقع «يوتيوب».

وخلال مشاركاته العديدة في مؤتمرات الذكاء الاصطناعي المختلفة في الوطن العربي، يكون على رأس قائمة الحاضرين، حتى يتعلّم المزيد وينقل خبراته إلى الشباب المبتدئين في المجال، يوضح لـ «الاتحاد الأسبوعي»: «قدمت أكثر من 30 محاضرة عن الذكاء الاصطناعي، كونه تكنولوجيا المستقبل، وساهمت في تدريب وتطوير 1500 متدرب».

وحظيت البحرين لنفسها بنصيب الأسد من عبقرية ابنها الشاب، فطلبت منه التعاون لتطوير عمل المؤسسات الحكومية لتصبح ذكية أكثر وأقل اعتماداً على العنصر البشري، يقول: «فخور بكوني جزءاً من تطوير بلادي عبر الذكاء الاصطناعي».

نصيحة

ينصح بولاي الشباب الراغبين في تحقيق النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «لا بد للشاب أن يمتلك ثلاثة أشياء، هي الرؤية والهدف إضافة إلى الشغف، وبإمكان العناصر الثلاثة أن تنقل أي شخص إلى مستوى الاحتراف خلال فترة قصيرة، لكن على الشاب التركيز على نقطة محددة في مجال الذكاء الاصطناعي».