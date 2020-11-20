الموسيقى تدعم نمو الخدج

أشرف جبريل

حتى حديثو الولادة يتأثرون بالموسيقى، نتيجة انتهى إليها باحثون سويسريون، اكتشفوا أن المعزوفات الرقيقة لها تأثير إيجابي على أدمغة الأطفال الخدج، وتساعد في اكتمال نموهم خلال فترة وجودهم داخل الحضانات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يولد حوالي 15 مليون طفل مبكراً حول العالم سنوياً، وخلال فترة تواجدهم في وحدة العناية المركزة، يتعرض الأطفال الخدج لمؤثرات خارجية تختلف تماماً عن بيئة رحم الأم، ويحتاجون خلال هذه الفترة الحساسة إلى ظروف مثالية حتى يكتمل نموهم.

لكن هذه الظروف لا تتوافر غالباً للخدج، وفق موقع «سويس موم» الإلكتروني، إذ يكشف الموقع نقلاً عن دراسة أجراها فريق من جامعة فيينا، أن دقات جهاز التنفس الاصطناعي تعرض الأطفال الخدج في الحاضنات لمستويات عالية من الضوضاء، تتجاوز في الغالب معدل 35 ديسيبل، وهو الحد الموصى به علمياً وطبياً، ويتضاعف المعدل، ويرتفع فوق 100 ديسيبل، مع احتساب الإشارات الصادرة عن أجهزة المراقبة وتحدث الأطقم الطبية أو الأمهات والزائرين بصوت عالٍ، وفتح وغلق الأبواب بقوة .. وأشارت الدراسة إلى أن مستويات الصوت العالية قد ينتج عنها ضعف السمع أو حتى فقدانه.

ومن النقطة التي انتهى إليها فريق جامعة فيينا، بدأ باحثون من جامعة جنيف بقيادة الطبيبة لارا لوردير دراسة، تتمحور حول كيفية التأثير إيجابيا في صحة ومعدل نمو الخدج عبر تغيير البيئة الصوتية المحيطة بهم، وتخليصهم من الضوضاء المعتادة والاستعاضة عنها «بمحفزات موسيقية تتناسب مع وضع الأطفال»، وفق ما قالت لوردير في بيان صحفي.

وكشفت الدراسة السويسرية، أن الفحص باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي أظهر أن الأطفال الخدج الذين تعرضوا للموسيقى خاصة في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، حدث لديهم اتصال أفضل بين منطقتين من الدماغ، مقارنة بالأطفال الخدج الذين لم يتعرضوا للموسيقى.

وتعمق الباحثون إلى تفاصيل أدق، ورصدوا تأثير مختلف أشكال الموسيقى على أدمغة الخدج، واكتشفوا أن موسيقى الناي الهندي الذي يعرف باسم «بونجي»، والتي يستخدمها أيضاً ساحر الأفاعي في عروضه، تحقق رد فعل أقوى في تحسين وظائف دماغ حديثي الولادة، وبعدها معزوفات القيثارة والإكسليفيون.

وأكد الباحثون أن الأمر يحتاج للمزيد من الدراسات، للتحقق من النتائج التي توصلوا إليها، وتوثيق التأثير طويل المدى للموسيٍقى على التطور المعرفي للأطفال الذين أجريت عليهم الدراسة، والذين يبلغون الآن ست سنوات.