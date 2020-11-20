معهد «باستور» الفرنسي يواصل تطوير 3 لقاحات ضد كورونا

قال الرئيس العلمي لمعهد باستور الفرنسي إن المعهد سيواصل العمل في مشروعات لقاحاته الثلاثة ضد مرض كوفيد-19.

كان المعهد الشهير، الذي أنشئ قبل 133 عاما والمسمى باسم عالم الأحياء الفرنسي لوي باستور، واحدا من أولى الجهات التي أعلنت في يناير الماضي اعتزامها الوصول إلى لقاح.

وفي بداية مارس 2020، أعلن البروفيسور فريديريك تانجي الباحث في معهد باستور، تقنية لتطوير لقاح ضد كورونا. وقال تانجي، خلال مقابلة مع قناة فرانس 2 الحكومية، إن التقنية تتمثل في تركيب أجزاء من فيروس كورونا على لقاح الحصبة قبل حقنه. بهذه الطريقة، يحصل الإنسان على لقاح ضد فيروسي الحصبة وكورونا.

وانضمت عشرات الجهات إلى السباق منذ ذلك الحين في محاولة للوصول إلى لقاح ناجع يقي من الوباء الذي ظهر في ديسمبر 2019.

وحتى الآن، لم يحصل أي لقاح ضد المرض على موافقة على المستوى الدولي. لكن شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية قالتا إنهما ستقدم طلبا إلى الجهة الصحية الأميركية المعنية اليوم للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها.