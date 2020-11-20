إطلاق قمر صناعي مخصص لقياس ارتفاع المحيطات غداً

يطلق، غداً السبت، من قاعدة فاندنبرغ في ولاية كاليفورنيا الأميركية، قمر صناعي مخصص لقياس ارتفاع المحيطات.

تستمر مهمة "سنتينل-6أ" نحو 30 عاماً يتولى فيها بدقّة، لا مثيل لها، جمع بيانات بالغة الأهمية في مراقبة أثر تغيّر المناخ على بحار العالم.

وسينطلق القمر الصناعي "سنتينل-6أ" إلى الفضاء باستخدام قاذفة "فالكون 9" الأميركية. ويزن 1,2 طن وهو بحجم شاحنة كبيرة.

وقال بيريك فويومييه، رئيس المشروع -الذي يشكّل ثمرة التعاون بين وكالتي الفضاء الأوروبية والأميركية (ناسا)- إن "كل الأضواء خضراء في الوقت الراهن" بالنسبة إلى الطقس.

ويُعتبر "سنتينل-6أ" الأحدث من سلسلة الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة مستويات البحار، وهو الخامس بينها. وكان "توبيكس/ بوسايدون" في العام 1992 أول هذه الأقمار، وقد تولى تطويره المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا ووكالة الفضاء الأميركية.

وأظهرت أجهزة قياس الارتفاع في هذه الأقمار الصناعية أن متوسط مستوى سطح البحر ارتفع بنحو ثمانية سنتيمترات خلال 30 عاماً، وهو رقم يبدو صغيراً لكنه يعكس التأثيرات البيئية والمناخية الكبيرة، كذوبان الأنهار الجليدية وطوفان الجليد والاحترار العالمي.

ويشكّل تسارع هذا الارتفاع مصدر قلق لنحو 770 مليون إنسان في العالم يعيشون على ارتفاع يقل عن خمسة أمتار عن سطح البحر.

وسيرصد "سنتينل-6أ" هذا الارتفاع من موقعه على علو 1336 كيلومتراً، وسيتمركز في مدار قطبي ما يسمح له بتغطية 95 في المئة من محيطات الكوكب في غضون عشرة أيام. وسيخلفه القمر المستنسخ منه "سنتينل-6ب" سنة 2025.

وقال مدير الوكالة الأوروبية لاستثمار الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية (أوميسات) آلان راتييه "من المهم جدا أن نكون قادرين على مراقبة التسارع والتطورات (على مستوى المحيطات) لمعرفة ما إذا كانت ستتحقق سيناريوهات معينة في مجال التغير المناخي تجري في القطب الشمالي على وجه الخصوص".

ولاحظ راتييه أن توقعات الطقس "باتت أكثر فأكثر تستخدم نماذج مزدوجة تتعلق بالبحر والغلاف الجوي" لتوقع طقس الموسم كما بوصول موجة حر.

وفي حين كان قمر القياس الأول "توبيكس/ بوسايدون" يتميز بدقة يصل هامش الخطأ فيها إلى بضعة سنتيمترات، تقلّص هذا الهامش مع "سنتينل-6أ" إلى سنتيمتر واحد بفضل مجموعة أدوات متطورة.

ويضمّ القمر الصناعي، رادار "بوسايدون-4" لقياس الارتفاع. ويرسل هذا الرادار موجة باتجاه سطح البحر، ثم يحتسب الوقت الذي يستغرقه ارتدادها إليه. وبالتالي، المسافة الفاصلة، على أن يكون تم تحديد موقع القمر الصناعي بدقة.

وأوضحت رئيسة برنامج علوم الأرض في المركز الوطني للدراسات الفضائية سلمى شرشالي أن أداء جهاز قياس الارتفاع هذا "يعتمد بشكل خاص على دقة مدار" القمر الصناعي.