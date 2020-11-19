روبوت يذكّر المتسوقين بالكمامة

طوكيو (أ ف ب)

في إطار الحرص على اتباع تدابير الحماية من «كوفيد-19»، يستعين متجر في اليابان بروبوت للتأكد من التزام الزبائن بارتداء الكمامات خلال التسوق.

يتجول الروبوت الصغير في المتجر، وعندما يصادف زبونا لا يضع كمامة يخاطبه قائلا: «آسف للإزعاج.. الرجاء وضع الكمامة»، وعندما يلتزم المتسوق بالطلب، يقول الروبوت: «شكرا لتفهمكم»، قبل أن يحني رأسه الأبيض المستدير لإظهار الامتنان.

ويمكن للكاميرا وجهاز المسح بالليزر الموجودين في الروبوت رصد الأشخاص غير الملتزمين بالتباعد المطلوب لدى الوقوف في الطابور ويطلب منهم الالتزام بالمسافة الآمنة.