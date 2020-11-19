سيدة الأرجنتين الأولى غاضبة من «جوجل»

بوينوس ايرس (أ ف ب)

طالبت السيدة الأرجنتينية الأولى فابيولا يانييز محرك البحث العملاق «جوجل» في دعوى قضائية، بترير عرض بياناتها بطريقة اعتبرتها «محقرة للنساء».. وقدمت يانييز شكوى إلى المحكمة المدنية والتجارية لمدينة بوينوس أيرس، قال فيها محاميها: «بدلا من وصف مهنة السيدة الأولى في اللوحة الديناميكية لمحرك البحث، ظهرت بيانات «محقّرة وتشهيرية»، بالإضافة إلى عدم إدراج اسمها الكامل»..

وطالب المحامي المحكمة بأن تتحرى بدقة «كيف نشر هذا الوصف»، وماهي مدة ظهوره، مع الاستفسار عن «الإجراءات التي اتخذتها جوجل حياله».