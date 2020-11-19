إبداع رغم العوز

لاعبو أكروبات من فرقة «الاكواتور» الجابونية يتدربون في العاصمة ليبرفيل، وتعد الفرقة مدرسة احترافية لتعليم فنون السيرك، وعاش فنانوها فترة ازدهار طويلة، وشاركوا في مهرجانات عالمية، لكن ضعف التمويل، الذي وصل إلى حد عدم القدرة على شراء متطلبات السلامة، قلص أنشطة الفرقة، وفرض عليها التراجع والانزواء، رغم مهارات أفرادها.

(أ ف ب)