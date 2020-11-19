1.5 مليار بدين في 2050

لندن (د ب ا)

أظهر تقرير أن العادات الغذائية غير الصحية سوف تؤدي لزيادة وزن أكثر من 4 مليارات انسان في العالم بحلول عام 2050.

وذكرت دراسة معهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات المناخية أن نحو 1.5 مليار شخص من زائدي الوزن سيصلون إلى مرحلة البدانة.

وفي المقابل، أوضحت الدراسة أنه بحلول العام نفسه، من المرجح أن يكون هناك 500 مليون شخص يعانون من نقص الوزن ويعيشون على حافة الجوع.

وخلصت الدراسة إلى أنه في حال استمر سكان العالم في تناول الأطعمة التي يتناولونها حاليا، وبنفس الطريقة في مناطق مختلفة من العالم، سوف تتفاقم فجوات التغذية، على مدار الـ30 عاما المقبلة.