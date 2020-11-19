القرية العالمية.. متعة والتزام

وسط التزام كامل بالإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، يستمتع رواد القرية العالمية باستكشاف حضارات وثقافات شعوب العالم، وترسم البسمة على وجوههم ألعاب فريدة، وعروض ترفيهية استثنائية، تناسب مختلف الأذواق، وتلبي احتياجات الكبار والصغار.

(رويترز)