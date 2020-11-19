4 نصائح لحماية البشرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير صحي نشره موقع «Times of India» أن من المهم العناية بالبشرة التي تكون أكثر جزء مكشوف من الجسم، بما يمكن أن يؤثر سلباً على مظهر وصحة وجهك، في الوقت الذي يزداد فيه تلوث الهواء في كل مكان من العالم.. وأنه يمكنك الاعتناء ببشرتكِ ببعض الخطوات البسيطة التي توفر لكِ الحماية من التلوث والتمتع ببشرة صحية متوهجة:

1-التنظيف:

أبسط خطوة يمكنك القيام بها، هي التأكد من غسل وجهك بمنظف أو غسول جيد لطيف، مخصص لبشرة الوجه، يمكنه إزالة الأوساخ والملوثات التي قد تكون استقرت على بشرتك.

2-التقشير:

اجعلي من المعتاد تقشير بشرتك على فترات منتظمة، يفضل مرة واحدة كل أسبوع، إذ يساعد التقشير في التخلص من خلايا الجلد الميتة.

3-الأقنعة الواقية:

يُعتبر الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية من أفضل الطرق لحماية بشرة الوجه من التلوث في الهواء.

4-الغذاء:

يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات في تحسين بشرتك ووقايتها من التعرض للكثير من الملوثات.

ويمكنك إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين سي، هـ، أوميغا 3، بيتا كاروتين، التي توجد في البرتقال واللوز وبذور الكتان والسبانخ.