«نكهات ياس» يرحب بزواره حتى 28 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، الترحيب بعشاق الطعام الذين ما زالوا يتوافدون على الوجهة للاستمتاع بباقات مهرجان «نكهات ياس»، الذي يقام كجزء من موسم فنون الطهي في أبوظبي وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمشاركة أكثر من 45 مطعماً في المهرجان الذي يستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

وتتوفر ثلاث باقات مميزة لمحبي الطعام لتجربة ثلاثة أطباق شهية، وتشمل الباقات، باقة «تيست ميكرز»، التي تتيح تجربة تناول طعام غير رسمية، كما تقدم باقة «فودي ڤايبز»، تجربة تناول طعام مميزة، وأخيراً، تفتح باقة «جورميه جولز»، الباب أمام الزوار للاستمتاع بتجربة طعام راقية.

وسيتمكن زوار الجزيرة من الاستمتاع بكل ما يقدمه مهرجان «نكهات ياس» بأمان، مع إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم المعمول بها في جميع المطاعم التي تحتضنها جزيرة ياس.