رانيا تصارع من أجل الميراث

القاهرة (الاتحاد)

تشارك الفنانة رانيا فريد شوقي في بطولة مسلسل «ضربة معلم»، وتقدم شخصية «تباهي» التي تعيش في منطقة شعبية وتمتلك مشغلاً للحياكة، وهي المسؤولة عن شقيقتها، ويطمع ابن عم زوجها في الميراث، فتخوض صراعات متتالية، بعد ظهور مفاجآت مع تصاعد الأحداث الدرامية، والمسلسل يتكون من 45 حلقة.

ويشارك في بطولته محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض خلال الموسم الشتوي الجاري. وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، لأنه من الأعمال المميزة، ويمثل تجربة جديدة عليها وأحداثه مشوقة ومليئة بالصراعات.

وقالت: إنها محظوظة بهذه التجربة ومتحمسة لها، موضحة أن العمل يحتاج إلى جهد كبير ليخرج بالصورة المطلوبة، وأشادت رانيا بردود الفعل التي تلقتها عن مسلسل «قوت القلوب»، الذي شاركت في بطولته وعرض مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً، وخاصة شخصية ثريا الشريرة التي قدمتها من خلاله.