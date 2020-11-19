الشريف يخوض سباق رمضان بـ «25 -covid»

القاهرة (الاتحاد)

أعلن الفنان يوسف الشريف عن أنه سيخوض سباق رمضان المقبل بمسلسل بعنوان «-25 covid»، كأول عمل درامي يتناول جائحة فيروس كورونا والتي أثرت على العالم.

وكشف المنتج تامر مرسي، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، عن تواجد الشريف خلال رمضان المقبل ونشر بوستر المسلسل، الذي تكتبه إنجي علاء زوجه يوسف الشريف، وإخراج أحمد جلال. وعلق مرسي: «يا ترى إيه اللي هيحصل سنة 2025.. إحذر منطقة خطر.. من فضلك قبل ما تتفرج إلبس الكمامة كوفيد 25.. رمضان 2021»، وقالت المؤلفة إنها انتهت من كتابة 10 حلقات من العمل، وجارٍ كتابة باقي حلقات العمل.

يذكر أن يوسف الشريف شارك بمسلسل «النهاية» خلال رمضان الماضي، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، وشارك في البطولة عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق وسهر الصايغ ،وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة.