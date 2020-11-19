محمد رمضان.. شخصية عنيفة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل «موسى»، ويجسد شخصية بالاسم نفسه، وهو شاب ينتمي إلى صعيد مصر، يمارس العنف على الأشخاص ذوي النفوذ، الذين يستغلون سلطتهم، ويحاول تحقيق العدالة من وجهة نظره.

العمل يحاكي قصة حقيقية عن خط في الصعيد اشتهر في الخمسينيات من القرن الماضي، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي. وقال رمضان لـ «الاتحاد»: إن «موسى» العمل الثالث له بالدراما الصعيدية بعد «نسر الصعيد»، و«ابن حلال»، وبالرغم من تناولها بالعديد من الأعمال، إلا أنها محببة للمشاهد العربي.

رسائل

وأكد رمضان أنها تصلح في كافة الأوقات، وبها العديد من التفاصيل والرسائل، التي يتمتع بها المجتمع الصعيدي مثل الأصالة والشهامة وغيرها من العادات والتقاليد الايجايبة.

وعن تأجيل مسلسل «الإمبراطور»، والذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، وكان من المقرر خوضه السباق الرمضاني القادم، قال إن التريث جاء في صالح المسلسل لعدم التسرع، وحتى يتم تقديم عمل يسلط الضوء على واحد من أهم فناني الوطن العربي.

بطل عادي

وينتظر رمضان بدء تصوير فيلمه الجديد «بطل عادي»، وتدور أحداثه حول شاب يعمل «أوفيس بوي» بإحدى الشركات الخاصة، ويستعرض حياته اليومية وعلاقته بابنه والظروف التي تواجههما وكيفية التغلب عليها.

ويحاول إيصال رسالة مهمة إلى الآباء بأنهم أبطال في عيون أبنائهم مهما كانت طبيعة عملهم والظروف الحياتية المحيطة بهم، والفيلم تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته روبي، وأحمد كمال. وعن فيلم «رجالة حمزة»، أوضح رمضان أنه متحمس لتلك التجربة خاصة أن أحداثها الدرامية تعتمد على 3 أبطال فقط، ولكن العمل ما زال في مرحلة التحضير الأولية، ويشاركه البطولة ماجد المصري، وتأليف محمد ناير، ويخرجه هادي الباجوري.

وكشف عن أنه يستعد لفيلم «شبح النيل»، حيث يتم حالياً الترتيبات النهائية واختيار الأبطال، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية حول مفتش جنائي إبان فترة الاحتلال الإنجليزي، تأليف محمد ناير وإخراج العراقي ياسر الياسري.

المنصات

وعن عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية، قال رمضان: إننا نعيش عصر التحول الرقمي، والمستقبل يمنح المزيد من الأهمية للمنصات الرقمية.وأكد على أنها تتيح الفرصة للجمهور لمشاهدة أعمالهم المفضلة لديه من دون التقيد بتوقيت للعرض العمل، مع الابتعاد عن زخم الإعلانات، ولكن رغم ذلك لن تصبح بديلة لدور العرض.