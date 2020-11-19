20 نوفمبر.. اليوم العالمي للطفل

العالم يحتفي بالطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام، من أجل الوقوف على أهم مشاكل وقضايا الطفولة على المستوى العالمي، ووضع القوانين والتشريعات التي توفر لهم الحماية من الاعتداءات الجسدية أو اللفظية أو الجنسية، من أجل إعداد جيل من الأسوياء يسهم في بناء وطنه ورفاه مجتمعه.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة، سبّاقة في مجال حماية الطفل بإصدار قوانين توفر له الحماية الكاملة، والرعاية على المستوى الصحي والعلمي والاجتماعي، مثل قانون «وديمة» وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مواجهة التنمر، وقانون الأطفال مجهولي النسب، وغيرها من القوانين، التي تؤكد حرص الإمارات على التعامل مع الطفل وفقاً للعادات والتقاليد الأصيلة التي تربى عليها المواطن الإماراتي وتوارثها عن الآباء والأجداد.

الواقع يؤكد أن طفل الإمارات يعيش في رفاهية على المستويات كافة، فهو يلقى الرعاية الصحية المتكاملة القائمة على نمط صحي سليم، ويجلس على مقاعد الدراسة متلقياً أحدث الأنظمة التعليمية في العالم، ويعرج إلى المعارض ليقتني أحدث إصدارات الكتب التي تغذي عقله وتوسع مداركه وتثري معرفته، ويقصد الأماكن الترفيهية لينال قسطاً من المتعة والمرح العائلي.. كل هذا وأكثر ينعم به الطفل في الإمارات تحت سماء وطن يتسع قلبه للجميع، ويضع الإنسان على قمة هرمه لبنائه والارتقاء به، سائراً على طريق النماء والرخاء والازدهار.

ولأن هناك مناطق كثيرة من العالم تضج بالحروب والاضطرابات والنزاعات، التي تؤدي إلى نزوح الملايين من العائلات وأطفالهم، والعيش في مخيمات اللاجئين، فالأمر يستدعي اهتمام منظمة «اليونيسيف» والحكومات بالأطفال وحمايتهم من الكوارث، ومنحهم حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم المناسب، بعيداً عن المصير المظلم الذي يحرمهم من المستقبل المشرق.