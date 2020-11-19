الأطفال.. نجوم صاعدة على الشاشات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشكل الفنون بأشكالها كافة دوراً مهماً في بناء الوعي لدى الأطفال، كونها لديها القدرة على مناقشة قضايا معاصرة تغوص بموضوعات إنسانية واجتماعية تخص الطفل، ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الدراما في إبراز بعض المشكلات التي واجهت الأطفال، وكانت بمثابة دروس مهمة للآباء والأمهات لكي يحافظوا على فلذات الأكباد، ثم يأتي دور السينما والمسرح والموسيقى والرسم والفن التشكيلي في صقل شخصية الطفل، وتشبعه بالفنون البصرية والصوتية والسمعية.

على الرغم من أن اليوم العالمي للطفل هو تذكير للعالم بضرورة الاهتمام بفئة الأطفال، وإشباعهم من الناحية النفسية والاجتماعية والفكرية، والعمل على حمايتهم من كل الأخطار التي تحيط بهم، فإن الإمارات استطاعت أن تكرس مؤسساتها من أجل خدمة الطفل، ووضعت له يوماً خاصاً به، بما يؤكد أن الإمارات دولة قيم، ودائماً تغرس في فئة الأطفال تحديداً الأخلاقيات، وتعيدهم إلى ماضي الأجداد والمضي على خطاهم.

أحمد وجمعة الزعابي في لقطة من «ساير الجنة»

خدمة قضايا الطفل

بمناسبة يوم الطفل العالمي، عبّر مجموعة من أهل الفن في مجالات مختلفة عن أهمية الفنون وتأثيرها الإيجابي على طفل اليوم، حيث قال المنتج والمخرج السينمائي عامر سالمين المري: من المهم أن يتم تكريس الفنون لخدمة قضايا الطفل، ومحاولة إبراز شخصياتهم بشكل إيجابي، فضلاً عن إكسابه القيم من خلال الأعمال السينمائية التي يكون لها دور في النهاية بوضع الأطفال على الطريق الصحيح، لافتاً إلى أنه قدم العديد من الأعمال السينمائية التي لعب بطولتها أطفال، وناقشت قضايا تهم هذه الفئة بشكل عام مثل «ساير الجنة» الذي أخرجه شقيقه سعيد سالمين المري، و«عاشق عموري» الذي تولى كتابته وإخراجه بنفسه.

وتابع: «ساير الجنة» لعب بطولته كل من الطفلين أحمد وجمعة الزعابي، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وشارك في عدد من المهرجانات المحلية والعالمية، وحصد في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015، جائزة «وزارة الداخلية» لأفضل سيناريو فيلم مجتمعي، لاسيما أنه عمل يسلط الضوء على قضية الترابط الأسري، وعلاقة الأطفال بكبار السن، أما «عاشق عموري» الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية وحصد جوائز، فيعتبر الفيلم الروائي الأول الذي يحمل الطابع الرياضي، وقد لعب بطولته الطفل جمعة إبراهيم الزعابي، ويعكس أهمية الطموح بالنسبة للصغار مع أخذ كرة القدم مثالاً، وجعل الحلم الأكبر وهدفهم الدائم الوصول للمنتخب الوطني، منوهاً إلى أن هذا يغرس حب الوطن في النفوس، وهذا ما نستهدفه من خلال قصة الفيلم للتأثير في الأجيال المقبلة.

الحس الجمالي

من جهتها، أكدت الموسيقية وعازفة البيانو وأول ملحنة أوركسترا إماراتية إيمان الهاشمي، أن الفنون بشكل عام والموسيقى بشكل خاص لديها التأثير الكبير في النمو النفسي والذهني والفكري للطفل، وتعمل على تطوير الذات وتحفيز التفكير الإيجابي في نفسه البريئة، ولذلك فإن نشر الثقافة الفنية يلعب دوراً كبيراً في التربية الأخلاقية للطفل وتطوير نموه الروحاني والجسدي، وصقل قدرته على توسيع مداركه وتمديد سقف الخيال وترتيب الأحاسيس وتنظيم شتى أنواع المشاعر البشرية منذ سن الطفولة، كما تساهم في تنمية قدراته على التعبير وإظهار كل ما في جوفه من خلال الفن، لاسيما من الناحية الاجتماعية والبيئة المحيطة به، بما يحقق المشاركة الإيجابية من خلال العمل الفني الجماعي، وتنمية الحس الجمالي والتذوق الفني لمظاهر الجمال والإبداع الإلهي في كل ما يحيط به في الكون والحياة والإنتاج الإنساني، فضلاً عن تطوير قدرته على الانضباط الذاتي والامتثال للنظام والإرشادات، بالإضافة إلى إشاعة البهجة والفرحة في نفسه، وبالتالي خلق جيل أكثر تفهماً وأجمل تعبيراً وأوسع أفقاً.

وتابعت الهاشمي: من هنا سيقودنا توجيه فكر الجيل الجديد إلى تفهم معنى الفنون ومدى أهميتها في الحياة اليومية لطبع عوامل السلام والهدوء في نفوسهم، وزيادة الإبداع والابتكار، وخلق فرص للانطلاق وتصريف الطاقات، وإيجاد التوازن بين الحس والحركة، وبين الطاقات العقلية والعاطفية، والعضلية والعصبية، واكتساب اتجاهات إيجابية سوية نحو الذات، وتكوين الشخصية الاجتماعية والثقة بالنفس والتخلص من بعض السلبيات كالخجل والانطواء وحتى صعوبة النطق، والأجمل تعميق الإيمان بالمبادئ والقيم، وتعزيز مشاعر الانتماء للوطن وللأمة والعالم عبر نشر ثقافة التسامح والتعارف بين الشعوب، بهدف التقارب والتفاهم والتعايش السِلمي بين جميع البشر.

محمد الجهوري يعلّم طفلة العزف على البيانو

مواهب حقيقية

أما الفنان عبد الله زيد، الذي قدم عدداً من الأعمال مع فئة الأطفال في بطولة رئيسة مثل «شبيه الريح» و«خاشع ناشع»، فقال إن أجمل أعمالي التي قدمتها في الدراما المحلية هي التي شاركني فيها بعض الأطفال الذين يمتلكون الموهبة الحقيقية، والذين سيكونون نجوماً وأسماء لامعة في المستقبل، مؤكداً أن مشاركة الأطفال في الأعمال الدرامية ستنعكس عليهم في المستقبل وسترسخ شخصيتهم، وتجعلهم مثلاً وقدوة للأطفال الذين في أعمارهم وأنه سعيد بالتجارب التي جمعته بعدد من الموهوبين الصغار، مثل الممثل الصاعد عبد الله نبيل، الذي جسد شخصية ابنه «غنيم» في مسلسل «شبيه الريح»، وأظهر مواهبه وإبداعاته من مسرح دبا الحصن، والذي مثل له مفاجأة كبيرة، لا سيما أنه بارع في التمثيل، معترفاً أنه فنان محترف قادم بقوة، إلى جانب الطفل الموهبة عبد الله الجرن، الذي لعب دور «دحروري»، ابن «خاشع» الذي لعبه زيد، ضمن مسلسل «خاشع ناشع» الذي عرض في رمضان الماضي على قناة «الإمارات»، حيث أظهر الجرن موهبة متميزة في عالم التمثيل، تبشر بولادة نجم جديد في المستقبل.

وأشار زيد إلى أن الفن لا بد أن يكون الدور الحيوي في إقناع الطفل، ويخاطبه بأسلوب سهل حتى يكتسب من الفن مبادئ وأخلاقيات تجعله يشعر بقيمته، مبيناً أن صناع الدراما في الإمارات استطاعوا توظيف قدرات الأطفال، وتبني هذه المواهب بحيث يفسحوا لهم الطريق من أجل خوض تجارب مبكرة، وإعطاء المجال لهم للاحتكاك بنجوم كبار مخضرمين، وهو ما يضعهم في قلب التجربة.

مخاطبة الطفل

المخرجة حنان غيث، مبدعة فكرة المسلسل الكرتوني «شلة دانة»، أكدت أن الأعمال الكرتونية خصوصاً المحلية أثبتت قدرتها على مخاطبة الطفل بشكل إيجابي، ورسخت قيماً لديه، وساعدته على التعبير عن نفسه، وإكسابه مهارات التحدث باللغة العربية، وإنها في المجمل العام مفيدة للأطفال على الرغم من وجود بعض الأعمال التي تعبر عن العنف والتي تزيد من المخاطر وتجعل الطفل في حالة عدوانية مستمرة والتي تأتي أغلبها من الغرب.

وأوضحت غيث أن الأعمال الكرتونية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم تعليمية وتربوية وتثقيفية ووطنية لدى الطفل، فمن خلال الرسوم المتحركة والمحتوى التفاعلي نطور من مهارات القراءة والاستماع واللغات والذاكرة، وأيضاً من الجانب الإبداعي تشكل الرسوم المتحركة من خلال الشخصيات والألوان والتقنيات المستخدمة تغذية بصرية لجيل الغد في إنماء مخيلتهم وتحفيزهم على الإبداع، لافتة إلى أنها تهدف من خلال فرقة الأطفال «شلة دانة» على تنفيذ أعمال وطنية كرسالة حب وعرفان لقادة الإمارات وشعبها، إلى جانب دعم المواهب الإماراتية الصغيرة واستقطابها من أجل تشجيع الإبداع وإطلاق طاقات الطفل من خلال هذه الأعمال الهادفة، التي تحثهم على الولاء والانتماء.

زيادة الوعي

أكد المنتج والممثل منصور الفيلي أن الإمارات انتجت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ناقشت قضايا مهمة تتمثل في حماية الطفل من الأخطار المحيطة به داخل الأسرة وخارجها، كان لها صدى واسع في الساحة الفنية، خصوصاً أن قضايا الطفل شائكة وتحتاج إلى معالجة درامية عالية، وهذا يؤكد الدور العميق التي تتبناه دولة الإمارات بمؤسساتها الفنية وبفنانيها الذين يمتلكون القدرة على التجاوب مع المشكلات التي تحيط بالطفل وسلامته والمخاطر التي يتعرض لها في المجتمع، بما يؤكد دور الفن في زيادة الوعي لدى الأطفال، ولدى الأسرة. وأكد الفيلي الذي لعب دور البطولة إلى جانب الطفل جمعة الزعابي ضمن أحداث «عاشق عموري»، إلى أن مثل هذه الأعمال تتضمن رسائل هادفة، منها دعم الأبناء بأن يشقوا طريقهم ويسعوا وراء تحقيق أحلامهم وإظهار مواهبهم، ويجب علينا كصناع سينما ودراما أن نتولى تنفيذها بصفة مستمرة، وقال: نحن بحاجة إلى دماء جديدة في عالم التمثيل، فالسينما الإماراتية تراهن على المواهب الواعدة، سواء في عالم الإخراج أو التمثيل أو الكتابة. ويرى الفيلي أن المبادرات الفنية المتعددة التي ظهرت في الفترة الأخيرة عبرت عن الاهتمام بالطفل، وليس هذا فقط بل استطاعت أن تستخرج طاقات كامنة داخل الأطفال، وأن تجعلهم يشاركون بأنفسهم في المبادرات الفنية في جميع المجالات، وهذا من المهم من أجل إثراء عقلية الأطفال وانغماسهم في المجتمع وإدراكهم للمخاطر التي تحيط بهم على أرض الواقع.

عامر سالمين مع مواهب فيلم «عاشق عموري»

ثقة ومهارة

قال عازف البيانو محمد الجهوري: من خلال تجربتي لمدة 5 سنوات في تدريس أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و10 أعوام، العزف على آلة البيانو، لاحظت مدى المهارات التي يكتسبها الطفل من الموسيقى والفنون بشكل عام، أبرزها الثقة التي يتحلى بها الطفل في الظهور أمام الجمهور وإلقاء التحية عليهم بكل احترافية وهذا الأمر يتطلب مجهوداً وتدريباً قبل الحفلات ويخفي الارتباك وقت الأداء في الحفل، وهناك جانب آخر غير معروف للناس وهي الرياضيات المهمة الموجودة في الموسيقى النظرية، حيث تطبق الرياضيات من ناحية الجمع والطرح وحساب الزمن، إضافة إلى التركيز وهو جانب آخر مهم من خلال قراءة النوتة والمحافظة على السرعة ثابتة لحظة تحريك اليدين معاً والنظر إلى النوتة الموسيقية، ثم تأتي المهارة، وتتمثل في مهارة تعلم الموسيقى فبعد مدة زمنية تجد الطفل يتفاخر بالعزف أمام أصدقائه وإثبات مهاراته وذاته.

«رحلة إلى المستقبل»

أكد عامر سالمين المري، أنه يعمل على إعداد فيلم جديد يناقش قضايا خاصة بالطفل تحت عنوان «رحلة إلى المستقبل»، خاصة أن الأطفال الذين عملوا معه في أفلامه، كانوا على قدر كبير من الوعي والذكاء والموهبة، وأن لديهم طاقات كبيرة ومن الضروري توظيفها بشكل مبدع، وقال: يجب التركيز على الأطفال في عالم الفن السابع فهم مستقبل السينما، آملاً بأن يتجه صناع السينما إلى تكثيف الأعمال الخاصة بالأطفال ومشاركتهم فيها، لأن الطفل له عالمه الخاص، ومن الضروري أن يكون للفنون وبكل أشكالها الدور الأكبر في تكوين شخصياتهم حتى يكبروا وهم لديهم تجارب وأفكار وخبرة.

الكرتون والتعليم

قالت المخرجة حنان غيث: يستفيد القائمون في مجال التعليم حالياً من المحتوى الكرتوني ودمجه ضمن خطط التعليم عن بُعد، وخاصة في مرحلة رياض الأطفال، فخلال الجائحة لاحظت استخدام المدارس لبعض الحلقات التعليمية والأغاني الوطنية، لترسيخ مبادئ حب الوطن، فالطفل بطبيعته يحب كل ما هو مسل وتفاعلي.