50 مليون طفل بحاجة إلى حماية

القاهرة (الاتحاد)

ذكر تقرير للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أنه في عام 2018، كان ما يقرب من 50 مليون طفل بحاجة إلى الحماية في حالات الكوارث.

ومع ذلك، لا تمتلك الدول آليات لحماية الطفل مدمجة في قوانينها وأنظمتها لا سيما عند وقوع الكوارث، لذلك، يحتاج العالم إلى بذل المزيد من الجهود في مجال حماية الطفل في حالات الكوارث بشكل صحيح.

ويطالب تقرير بعنوان «نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل»، بتحسين المعرفة والأدلة لتعزيز حماية الطفل في اللوائح المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث، وتوفير حماية كافية للأطفال، خاصة الذين يتأثرون بشكل متزايد بتغير المناخ.