رحيل الفنان المصري فايق عزب

محمد قناوي (القاهرة) - نعى نجوم الفن الفنان فايق عزب الذي غيبه الموت صباح الخميس عن عمر يناهز 77عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً ثروة فنية هائلة وكانت له بصمة كبيرة في كل الأدوار التي قدمها.

قدم عزب خلال مسيرته 260 عملاً فنياً في المسرح والسينما والتليفزيون وعمل فيها مع عمالقة الفن ونجوم الصف الأول من الشباب.

وقال محمد هنيدي: رحل فنان متميز وانسان يتمتع بالأخلاق الطيبة وقد جمعني به ثلاثة أفلام «تيته رهيبة» و«عسكر في المعسكر» و«وش إجرام» وكان فناناً مثالاً للالتزام.

كما نعاه أحمد السقا: الفنان الراحل من أطيب الشخصيات في الوسط الفني ويحبه الجميع لما يتمتع به من أخلاق حسنة، وقد كانت آخر مشاركة بيننا مسلسل «ولد الغلابة».

وعبر هاني رمزي عن حزنه العميق لرحيل عزب: كان مثالا للطيبة والأخلاق.. وفي نفس الوقت ممثل بارع ومن حسن حظي أننا عملنا سويا في فيلم «غبي منه فيه».

وكشفت نشوى مصطفى عن أنها خلال تواجدها في مستشفى العجوزة بالعزل الصحي بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، أرسل لها الراحل رسالة أثناء خضوعه للعلاج بالعناية المركزة بالمستشفى نفسه.

وقد أجريت لعزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وبعدها أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر.

وتم احتجازه بمستشفي العجوزة بالقاهرة منذ شهر ونصف، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته.

والفنان الراحل من مواليد مدينة الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) في 6 سبتمبر 1943، وعمل رئيساً لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة العام 1960، ونال كأس أحسن ممثل محترف الفن في مرحلة مبكرة.

وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية، ومنها «وطلع البدر، هجرة النور، هرقل في الحظيرة، مرة واحد صاحبنا، مشكلة خاصة جدا» وغيرها، وأول أعماله السينمائية «مدينة الصمت» العام 1973، وشارك بعد ذلك بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

اشتهر عزب بأدائه للأدوار الثانوية والمساعدة ومن أهم الأفلام التي شارك فيها: «امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة» وغيرها.

ومن المسلسلات: «النديم، الكعبة المشرفة، إنها مجنونة مجنونة، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، عروس البحر، رياح الشرق، أوان الورد، العصيان، عبودة ماركة مسجلة، القاصرات، الأسطورة». وفي المسرح: «معروف الإسكافي، الزير سالم، رجل في القلعة، أنا والنظام وهواك».